Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 2:48

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Сенат США проголосует в четверг с целью заблокировать спорные продажи оружия администрации Трампа Саудовской Аравии, сообщает The Hill.

Как заявил изданию лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, верхняя палата Конгресса США проведет три голосования по 22 продажам оружия, в том числе, в Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.

Два отдельных голосования будут посвящены резолюциям о блокировании продаж в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что резолюции, для принятия которых необходимо простое большинство голосов, будут приняты Сенатом. Издание предполагает, что, по крайней мере, четыре республиканца проголосуют со всеми 47 демократами, чтобы заблокировать сделку.

Демократы Палаты представителей также пообещали заблокировать продажи оружия.

Отмечается, что президент Дональд Трамп может наложить вето на резолюцию. При этом, по мнению издания, ни у одной палаты Конгресса не будет достаточно голосов для его отмены.

Беспрецедентный шаг по блокированию продаж отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и убийством автора Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

1вз тг

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