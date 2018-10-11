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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 12:26 11.10.2018 - 12:26

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Сенат США обратился к президенту Дональду Трампу с призывом определиться, следует ли вводить санкции против властей Саудовской Аравии за предполагаемое убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в рамках так называемого "глобального акта Магнитского", сообщили в четверг турецкие СМИ.

Этот закон был принят конгрессом США для введения санкций в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.

Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.

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