Сенат США ставит вопрос о санкциях против Саудовской Аравии в связи с исчезновением оппозиционного журналиста
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Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Сенат США обратился к президенту Дональду Трампу с призывом определиться, следует ли вводить санкции против властей Саудовской Аравии за предполагаемое убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в рамках так называемого "глобального акта Магнитского", сообщили в четверг турецкие СМИ.
Этот закон был принят конгрессом США для введения санкций в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.
Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.
Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.
Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.
1ак др
Интерфакс