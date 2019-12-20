Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 1:26

*** Помпео поздравил своего заместителя

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенат США в четверг утвердил спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на посту заместителя главы Госдепартамента.

Согласно результатам голосования, кандидатуру Бигана поддержали 90 законодателей, трое высказались против.

Утверждение Бигана произошло, когда спецпредставитель по КНДР отправился в Пекин на встречу с чиновниками для обсуждения ситуации в Северной Корее.

Биган неоднократно заявлял о своем намерении оставаться ведущим переговорщиком по денуклеаризации Северной Кореи, даже в случае утверждения на должность заместителя госсекретаря США.

В свою очередь, глава госдепа Майк Помпео уже поздравил Бигана с утверждением.

"Поздравляю Стива Бигана! Теперь он утвержден как заместитель госсекретаря. Вы были у руля нашей команды, работающей ради светлого будущего народа Северной Кореи и безопасной Америки", - написал Помпео в твиттере.

Он добавил, что с нетерпением ждет возможности совместной работы, чтобы обеспечить "устойчивое американское лидерство перед лицом самых больших угроз настоящего времени".

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!