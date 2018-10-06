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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 22:10 06.10.2018 - 22:10

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Сенаторы США большинством голосов поддержали предложенную президентом США кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, сообщают в субботу американские СМИ.

В поддержку Бр.Кавано проголосовали 50 сенаторов, против - 48 сенаторов.

В пятницу состоялось ключевое процедурное голосование, по итогам которого сенаторы согласились прекратить обсуждение кандидатуры и перейти к следующему этапу процедуры утверждения Б.Кавано - финальному голосованию.

За прекращение дебатов выступил 51 сенатор, тогда как 40 проголосовали "против".

Глава сенатского юридического комитета США Чак Грассли ранее на этой неделе заявил, что рассчитывает на утверждение Б.Кавано 6 октября. Он также заверил, что полностью уверен в высокой квалификации кандидата.

"Я думаю, он должен быть утвержден на голосовании в субботу", - сказал сенатор-республиканец.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.

10 июля 2018 года Д.Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

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