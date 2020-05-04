Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 19:35

Париж. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Одобренная на прошлой неделе Национальным собранием Франции стратегия правительства по выходу страны из режима изоляции, начиная с 11 мая, была отвергнута в понедельник сенатом, передают французские СМИ.

89 сенаторов проголосовали "против", 81 законодатель проголосовал "за". Голосование прошло при отказе участвовать в нем значительной части оппозиционных сенаторов.

В Национальном собрании за план голосовали 368 депутатов, 100 высказались против, и 103 воздержались.

Как сообщалось, глава правительства заявил в сенате, что Франция не может себе позволить оставаться дальше в режиме строгой изоляции.

"Мы не можем оставаться в изоляции", - сказал Филипп. Он аргументировал эту позицию тем, что сохранение дальнейших строгих ограничений повлечет за собой "человеческую, социальную и экономическую цену".

Хотя при этом премьер-министр признал важность и необходимость жестких мер, введенных как чрезвычайная реакция на эпидемию.

1ов ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!