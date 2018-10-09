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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 13:44 09.10.2018 - 13:44

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Украинский режиссер Олег Сенцов вошел в число трех финалистов-номинантов на премию Европейского парламента им. Андрея Сахарова "За свободу мысли", объявили во вторник в Брюсселе.

Эти три кандидата были определены путем голосования на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию и подкомитета по правам человека.

В шорт-лист номинантов также вошли группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.

27 сентября в Брюсселе на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по развитию и подкомитета по правам человека состоялась презентация кандидатур на сахаровскую премию 2018 года.

Осужденный в России украинский режиссер О.Сенцов был тогда представлен для внесения в предварительный список кандидатов самой крупной политической фракцией Европарламента - Европейской народной партией (ЕНП).

После определения трех финалистов общая конференция председателей фракций ЕП 25 октября в Страсбурге примет решение по кандидатуре лауреата и объявит результат. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.

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