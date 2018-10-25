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Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в РФ за терроризм, в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

"Имею честь объявить, что конференция президентов политических групп приняла решение присудить премию Сахарова 2018 года Олегу Сенцову", - заявил в четверг в ходе заседания Европарламента его председатель Антонио Таяни.

В шорт-лист кандидатов на премию, помимо О.Сенцова, входила также группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.

Осужденный в России режиссер О.Сенцов, которого Украина считает своим гражданином, был представлен для внесения в предварительный список кандидатов самой крупной политической фракцией Европарламента - Европейской народной партией (ЕНП).

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ". Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что О.Сенцов прекратил голодовку, письменно согласившись принимать пищу.

Сам осужденный заявлял о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. Заявление осужденного распространил его адвокат Дмитрий Динзе. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

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Интерфакс