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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 12:04 25.10.2018 - 12:04

Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Режиссер Олег Сенцов в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, премия в 2018 году присуждена отбывающему тюремный срок в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

В шорт-лист кандидатов на премию, помимо О.Сенцова, входила также группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.

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