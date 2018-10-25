Сенцов стал лауреатом сахаровской премии за 2018 год - агентство
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Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Режиссер Олег Сенцов в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его данным, премия в 2018 году присуждена отбывающему тюремный срок в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
В шорт-лист кандидатов на премию, помимо О.Сенцова, входила также группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.
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Интерфакс