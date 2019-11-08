Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 18:14

Брюссель. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил надежду на то, что США не будут вводить санкции против его страны из-за приобретения у России военной техники, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сербские СМИ.

По их данным, Дачич после переговоров со спецпредставителем бюро госдепа США по вопросам нераспространения Томасом Зарзецки заявил, что Сербии "нечего скрывать" в своем "военном нейтралитете" между Россией и Западом.

Дачич и Зарзецки провели переговоры в Сербии в пятницу. По итогам встречи спецпредставитель госдепа не стал делать комментариев.

Однако посольство США в Белграде ранее предостерегло Сербию от сделок с Россией и предупредило о возможности санкций.

"Зарзецки встретится с правительственными чиновниками для консультаций о (возможности применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ИФ) CAATSA", - говорилось в сообщении американского посольства перед встречей Дачича и Зарзецки.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил "Интерфаксу", что Россия не ожидает срыва сделки на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Сербии из-за возможных санкций США в отношении Белграда.

"В этих вопросах Сербия последовательно ориентируется на нас, сделка вряд ли сорвётся. Они стойкие ребята", - заявил Борисов, отвечая на вопрос о перспективах исполнения контракта.

Он подтвердил, что поставки комплексов запланированы на текущий год: "Да, в этом году".

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С".

19 октября эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он журналистам в Белграде.

25 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поставка ожидается в ближайшее время.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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