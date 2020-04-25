Берлин. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Сербия направила в Италию четыре самолета со средствами медицинской защиты в качестве помощи для борьбы с коронавирусом, сообщают в субботу европейские СМИ.
"Вместе мы победим. Будь храброй, Италия, Сербия с вами",- написал президент страны Александр Вучич на одной из коробок, которую загрузили в самолеты.
Еще четыре самолета будут направлены из Сербии в Италию в течение двух ближайших дней.
Вучич отметил, что Италия всегда одной из первых помогала Сербии. В частности, Италия среди первых направила помощь Сербии в 2014 году, когда страна страдала от наводнений.
"Это наша возможность поблагодарить вас", - добавил президент Сербии.
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