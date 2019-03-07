Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 15:52

Панчево (Сербия). 7 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Сербии одобрило начало строительства нового газопровода для транспортировки российского газа от Болгарии до Венгрии с апреля, сообщил журналистам министр горного дела и энергетики Республики Сербии Александр Антич.

"Агентство по энергетике Сербии 5 марта приняло окончательное решение, которым положительно ответили на заявление "Газтранса". В наших планах, чтобы начало работ было в течение апреля, начать строительство", - сказал он.

Проект реализуется в том числе для приема газа "Турецкого потока". Протяжённость новых мощностей составит 400 км, мощность - 13,88 млрд куб. м в год. Трубу строит аффилированная компания "Газпрома" Gastrans d.o.o.

пв ан фф ав*

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