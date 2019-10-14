Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 11:06

Белград. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Сербия рассчитывает закончить строительство своей части "Турецкого потока" в ближайшие месяцы, сообщил президент страны Александр Вучич.

"Мы все закончим, как и обещали, до конца года", - сказал Вучич на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Белграде в понедельник.

Так он отреагировал на слова спикера по поводу "Турецкого потока".

"Успешно продвигается строительство на территории Сербии газопровода "Турецкий поток". Это, как вы оценили, экономически очень выгодно для Сербии, позволит наращивать поставки газа в Сербию (...) Как мне доложили, всё в согласованном в режиме, Сербия выполняет чётко все свои обязательства, и к концу года уже возможно завершение этой работы", - сказала Матвиенко.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

1юч пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!