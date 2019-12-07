Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 15:17

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Брюссель. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - У Сербии пока нет необходимости в налаживании совместного производства вооружения с Россией, сообщил журналистам сербский президент Александр Вучич.

"Сербия в соответствии со своими возможностями и потребностями будет сотрудничать с Россией в сфере производства военной техники, но в настоящий момент таких возможностей и потребностей нет", - сказал Вучич в субботу при осмотре приобретенных Сербией военных вертолетов, в числе которых российские Ми-35 и Ми-17.

При этом, по его словам, Сербия получила от России хорошую скидку при приобретении этих вертолетов.

"Мы получили от российской стороны значительную скидку. Речь идет о сумме более чем 10 млн, но менее 20 млн, мы получили очень выгодные цены. Спасибо нашим русским друзьям", - отметил президент Сербии, не уточнив валюту.

"Я говорил, что мы купим вертолеты Ми-35, и они прибыли. Моей давней инициативой было налаживание сотрудничества в производстве грузовиков, которые производит КаМАЗ, из-за их хорошего оснащения и независимой подвески, но в ближайшие несколько лет это нереально, поскольку мы не можем быть в этой сфере на уровне россиян", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности совместного производства военной техники.

4 декабря Вучич сообщил, что Сербия продолжит развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией, модернизирует при помощи Москвы свою армию.

"Что касается армии, у нас отличное сотрудничество, у нас огромное количество совместных мероприятий. У нас отличное военно-техническое сотрудничество. Я благодарю министра (обороны) Шойгу за поддержку нашей армии", - сказал Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы уже купили много важных и нужных вещей. Президент Путин это посоветовал. Когда мы были на Дне Победы, на параде, президент Путин мне посоветовал, что купить. Я послушал этот совет. Это сейчас должно приехать к нам Сербию", - сказал сербский президент.

В тот же день вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что Россия досрочно завершила поставку бронетехники Сербии.

"Мы по просьбе сербской стороны досрочно поставили определённые образцы бронетанковой техники, речь идет боевых машинах разведки и десанта", - сказал Борисов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Летом нынешнего года сербская армия получила 10 российских боевых машин БРДМ-2, на церемонии присутствовали президент Сербии Александр Вучич и посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Тогда Вучич заявил, что еще 20 БРДМ, а также 10 танков Т-72 поступят в Сербию до конца года. Кроме того, отметил он, Россия поставит четыре боевых вертолета Ми-35 и три транспортных вертолета Ми-17.

Как сообщал "Интерфакс", в ближайшее время должна начаться поставка в Сербию комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С".

"Подождите, не торопитесь, в соответствии с нашими финансовыми возможностями, но всё это идет хорошо. У нас нет никаких проблем по вопросам этого сотрудничества", - сказал Вучич о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

"Посмотрите, как раньше наша армия выглядела. И как она сейчас выглядит - шесть лет назад и сейчас. Я очень горжусь и я очень доволен нашим сотрудничеством", - заявил президент Сербии.

Россия поставит Сербии в декабре несколько комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С", сообщил 2 декабря "Интерфаксу" информированный источник.

"Часть комплексов планируется поставить до конца этого года", - сказал он.

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С".

19 октября эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он.

25 октября Вучич сообщил, что поставка ожидается в ближайшее время.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Сообщалось о поставке Россией Сербии партии бронетехники и вертолетов.

Ранее Россия поставила Сербии в рамках военно-технической помощи истребители МиГ-29.

1сб вв

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