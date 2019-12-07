Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 14:55

Брюссель. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - У Сербии пока нет необходимости в налаживании совместного производства вооружения с Россией, сообщил журналистам сербский президент Александр Вучич.

"Сербия в соответствии со своими возможностями и потребностями будет сотрудничать с Россией в сфере производства военной техники, но в настоящий момент таких возможностей и потребностей нет", - сказал Вучич в субботу при осмотре приобретенных Сербией военных вертолетов, в числе которых российские Ми-35 и Ми-17.

При этом, по его словам, Сербия получила от России хорошую скидку при приобретении этих вертолетов.

"Мы получили от российской стороны значительную скидку. Речь идет о сумме более чем 10 млн, но менее 20 млн, мы получили очень выгодные цены. Спасибо нашим русским друзьям", - отметил президент Сербии, не уточнив валюту.

"Я говорил, что мы купим вертолеты Ми-35, и они прибыли. Моей давней инициативой было налаживание сотрудничества в производстве грузовиков, которые производит КаМАЗ, из-за их хорошего оснащения и независимой подвески, но в ближайшие несколько лет это нереально, поскольку мы не можем быть в этой сфере на уровне россиян", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности совместного производства военной техники.

1ар вв

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