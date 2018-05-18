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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 11:38 18.05.2018 - 11:38

Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда высказывался против стремления Сербии вступить в Европейский союз.

"Я встречался с президентом России Владимиром Путиным так часто, как практически ни один другой европейский политик, и ни разу не слышал от него возражений против желания Сербии присоединиться к ЕС", - сказал А.Вучич в интервью немецкому изданию "Райнише пост".

При этом он отметил, что "конечно, вступление (Сербии - ИФ) в НАТО было бы проблемой для России", но это не представляет собой проблему, потому что "Сербия хочет оставаться нейтральной в военном отношении".

Кроме того, сербский президент пояснил, что испытывает чувство личного уважения к В.Путину.

"Я его очень хорошо знаю, и я очень уважаю его. Он очень умный человек. И я знаю, что Сербия может на него положиться. Три раза мне действительно нужна была его помощь, и три раза я сразу с ним созванивался", - сказал А.Вучич.

Сербский президент также заявил, что подобную благодарность он испытывает и к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

"Это касается и Ангелы Меркель. Я до сих пор глубоко благодарен ей за то, что она подняла телефон в 2015 году, чтобы положить конец тогдашней хорватской пограничной блокаде против моей страны. Мы, сербы, никогда этого не забудем поступок канцлера! Так же, как мы не забываем дружбу русских", - пояснил А.Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что "вот почему я всегда говорил, что мы никогда не присоединимся к санкциям ЕС против России".

Отвечая на вопрос о Крыме, А.Вучич, тем не менее, заявил, что Сербия не намерена и впредь признавать Крым частью России.

кю аю де

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