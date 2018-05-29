Сервис продажи билетов шведских железных дорог полностью восстановлен - агентство
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Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Шведский железнодорожный перевозчик SJ устранил неполадки на сервисе по продаже билетов, передает во вторник шведское агентство ТТ.
"Работа системы восстановлена, и пассажиры могут без проблем бронировать билеты, как через сайт, так и через мобильное приложение компании", - сообщил представитель SJ Карл-Йохан Линде.
Ранее сообщалось, что SJ предложила пассажирам бесплатно воспользоваться услугами компании из-за неполадок на сервисе по продаже железнодорожных билетов.
ла ар
Интерфакс