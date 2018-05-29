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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:43 29.05.2018 - 11:43

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Шведский железнодорожный перевозчик SJ устранил неполадки на сервисе по продаже билетов, передает во вторник шведское агентство ТТ.

"Работа системы восстановлена, и пассажиры могут без проблем бронировать билеты, как через сайт, так и через мобильное приложение компании", - сообщил представитель SJ Карл-Йохан Линде.

Ранее сообщалось, что SJ предложила пассажирам бесплатно воспользоваться услугами компании из-за неполадок на сервисе по продаже железнодорожных билетов.

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