Сергей Скрипаль выписан из больницы - Национальная служба здравоохранения юго-запада Англии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Национальная служба здравоохранения Англии в пятницу сообщила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы после отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта 2018 года.
"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", - заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.
(ПОСЛЕДУЕТ)
Бф ар ки
Интерфакс