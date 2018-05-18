Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 11:31 18.05.2018 - 11:31

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Национальная служба здравоохранения Англии в пятницу сообщила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы после отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта 2018 года.

"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", - заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

(ПОСЛЕДУЕТ)

Бф ар ки

Neuer Inhalt Horizontal Line