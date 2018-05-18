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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 11:40 18.05.2018 - 11:40

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Национальная служба здравоохранения Англии в пятницу сообщила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы после отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта 2018 года.

"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", - заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

Она подчеркнула, что быстрое выздоровление стало возможным благодаря тяжелой работе и высокому профессионализму сотрудников больницы. "Они продемонстрировали лучшую работу Национальной службы здравоохранения", - подчеркнула К.Чарльз-Баркс.

Дочь С.Скрипаля Юлия была выписана из больницы несколько недель назад.

16 апреля Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что ССкрипаль вышел из критического состояния. "Состояние здоровье этого человека улучшается. Он уже не в критическом состоянии", - говорилось в заявлении ведомства.

Ранее, 10 апреля медицинский директор госпиталя Солсбери Кристин Бланшард сообщала, что С.Скрипаль идет на поправку, хоть и не так быстро как его дочь Юлия, которую в тот день выписали из госпиталя. "Мы надеемся, что в результате лечения он тоже сможет покинуть госпиталь", - сказала тогда К.Бланшард.

По ее словам, отец и дочь Скрипали пострадали от применения нервно-паралитического вещества, нарушающего работу нервной системы. Главной задачей врачей было стабилизировать состояние пациентов, чтобы они продолжали дышать, а кровь могла циркулировать, для их лечения применялись различные медикаменты и процедуры для устранения остатков токсинов.

С.Скрипаль почти месяц находился в состоянии, которое госпиталь называл критическим. О том, что он пришел в сознание и начал говорить, 7 апреля сообщил телеканал Sky news, не указав источники этой информации.

Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, 4 марта подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Заведующий оборонной химической лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

бф ар яч

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