Серена Уильямс вышла в финал "Уимблдона", где сыграет с Ангелик Кербер
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Москва/Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".
В полуфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу С.Уильямс.
В финале С.Уильямс сыграет с еще одной немецкой теннисисткой Ангелик Кербер.
На счету С.Уильямс 39 выигранных турниров Большого шлема, из них 23 - в одиночном разряде, 14 - в парном, два - в миксте. "Уимблдон" в одиночном разряде она выигрывала семь раз, в парном - шесть, в миксте - один.
Американка неоднократно являлась первой ракеткой мира, но сейчас занимает 181-е место: падение в рейтинге связано с тем, что она брала паузу в карьере из-за рождения ребенка.
Вн др
Интерфакс