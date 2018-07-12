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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 17:36 12.07.2018 - 17:36

Москва/Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В полуфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу С.Уильямс.

В финале С.Уильямс сыграет с еще одной немецкой теннисисткой Ангелик Кербер.

На счету С.Уильямс 39 выигранных турниров Большого шлема, из них 23 - в одиночном разряде, 14 - в парном, два - в миксте. "Уимблдон" в одиночном разряде она выигрывала семь раз, в парном - шесть, в миксте - один.

Американка неоднократно являлась первой ракеткой мира, но сейчас занимает 181-е место: падение в рейтинге связано с тем, что она брала паузу в карьере из-за рождения ребенка.

Вн др

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