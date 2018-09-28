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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 12:30 28.09.2018 - 12:30

Новосибирск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 7,5 зафиксирован на острове Сулавеси (Индонезия) в 76 км к северу от города Палу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 13:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее". Как сообщалось, в 10:00 мск в пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,8, его эпицентр находился в 57 км севернее города Палу. еж ап Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс