Серия мощных землетрясений произошла в Индонезии
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Новосибирск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 7,5 зафиксирован на острове Сулавеси (Индонезия) в 76 км к северу от города Палу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 13:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".
Как сообщалось, в 10:00 мск в пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,8, его эпицентр находился в 57 км севернее города Палу.
еж ап
Интерфакс