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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 12:34 28.09.2018 - 12:34

(обновленная версия, добавлены данные о пострадавших, информация геологических служб)

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - В Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщает в пятницу Геологическая служба США (USGS).

По его данным землетрясение произошло в 10:02 по всемирному координированному времени (13:02 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 78 км к северу от города Палу.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию природным катастрофам, что в результате землетрясения погиб один человек, 10 пострадали, разрушены десятки домов.

Местные экстренные службы предупреждают о возможности возникновения цунами.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН ранее сообщал, что подземный толчок магнитудой 7,5 зафиксирован на острове Сулавеси в 76 км к северу от города Палу.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 13:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Как сообщалось, в 10:00 мск в пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,8, его эпицентр находился в 57 км севернее города Палу.

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