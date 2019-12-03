Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 6:53

Мадрид. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Массовое отключение энергоснабжения зафиксировано в течение второй половины понедельника и в ночь на вторник по местному времени в штате Сулия на западе Венесуэлы, сообщает аргентинская пресса.

По ее данным, в штате зафиксировано как минимум три длительных периода отсутствия электричества. Обесточена и столица штата - крупный город Маракайбо.

Местные власти работают над выяснением причин происшествия и над устранением последствий.

Ранее в этом году в Венесуэле уже были отмечены несколько отключений энергоснабжения национального масштаба.

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