Мадрид. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Массовое отключение энергоснабжения зафиксировано в течение второй половины понедельника и в ночь на вторник по местному времени в штате Сулия на западе Венесуэлы, сообщает аргентинская пресса.
По ее данным, в штате зафиксировано как минимум три длительных периода отсутствия электричества. Обесточена и столица штата - крупный город Маракайбо.
Местные власти работают над выяснением причин происшествия и над устранением последствий.
Ранее в этом году в Венесуэле уже были отмечены несколько отключений энергоснабжения национального масштаба.
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