Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 20:57

Мадрид. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Жители Венесуэлы в течение уже примерно 19 часов сталкиваются с масштабными перебоями в электроснабжении, сообщает сайт венесуэльского издания "Насьональ".

Эта газета называет случившееся самым серьёзным происшествием такого рода за всю историю страны. Оно коснулось 23 из 24 штатов Венесуэлы. В столице страны Каракасе отключение электроснабжения, в частности, приводит к сбоям в работе международного аэропорта, общественного транспорта и светофоров. Местами нарушена работа телефонной связи и интернета. При этом инженеры работают над устранением последствий аварии, и в Каракасе спустя восемь часов после отключения света в некоторые дома удалось восстановить подачу электроэнергии.

Власти страны считают, что произошедшее - результат организованного оппозицией саботажа. В оппозиции Венесуэлы, утверждают, что во всем виноваты власти, не способные наладить эффективное управление службами.

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