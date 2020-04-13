Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 2:59

Гонконг. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Сессия Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, первоначально запланированная на пятницу, состоялась в воскресенье, сообщило ЦТАК.

В ходе заседания были рассмотрены бюджетные и кадровые вопросы, в том числе назначение министра иностранных дел Ри Сон Гвона членом Госсовета КНДР. Новыми членами Госсовета также стали Ри Пхен Чхоль, возглавлявший разработку оружия, Ким Чен Хо, министр народной безопасности, и Ким Чен Гван, министр Корейской народной армии.

В этом году парламентская сессия была проведена, несмотря на мировую озабоченность пандемией коронавируса и активизацию усилий Пхеньяна по блокированию вспышки заболевания на своей территории.

На фотографиях, опубликованных агентством, сотни законодателей сидят в непосредственной близости друг от друга без масок.

Северная Корея заявила, что проверила, по меньшей мере, 700 человек и поместила более 500 в карантин, но не имеет подтвержденных случаев заражения COVID-19.

"Государственная чрезвычайная противоэпидемическая кампания будет продолжать активизироваться для предотвращения распространения COVID-19, при этом приоритетное внимание будет уделяться жизни и безопасности людей", - цитирует агентство доклад, представленный ВНС.

Сессия ВНС состоялась на следующий день после того, как северокорейский лидер КИм Чен Ын призвал к "более тщательным государственным мерам" по защите граждан от быстро распространяющегося коронавируса.

Северная Корея является одной из немногих стран в мире, которые утверждают, что у них нет случаев COVID-19.

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