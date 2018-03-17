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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 2:22 17.03.2018 - 02:22

Пекин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) на проходящем в субботу очередном пленарном заседании одобрили проект реформы государственной структуры.

Проект был представлен депутатам во вторник.

В соответствии с проектом, в Госсовет теперь входят 26 комитетов и министерств. Новыми ведомствами в структуре Госсовета стали министерства по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и по делам ветеранов.

В состав правительства вошли управление по развитию международного сотрудничества, которое будет курировать внешние торгово-экономические связи страны, а также миграционное управление в составе Министерства общественной безопасности.

Минкультуры и управление по делам культуры объединены в министерство культуры и туризма.

Представляя проект реформы, член Госсовета Ван Юн подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с принятым XIX съездом КПК решением об углублении реформы партийного и государственного аппаратов.

гк тг

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