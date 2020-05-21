Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 23:01

*** Депутаты решат, как восстанавливать экономику после пандемиии COVID-19

Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Почти 3 тыс. депутатов высшего законодательного органа КНР - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - собрались на третью сессию 13-го созыва, работа которой начинается в пятницу в Пекине.

В нынешнем году форум пройдет в экстремальных условиях продолжающейся в мире пандемии коронавируса, который с начала распространения поразил более 5 млн жителей планеты и унес жизни почти 330 тыс. человек.

Первым удар инфекции принял на себя Китай, где коронавирус был выявлен в декабре 2019 года, о чем Пекин информировал Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря.

Китайские власти, столкнувшись с быстрым распространением инфекции, ввели жесткие карантинные меры, ограничив перемещение внутри страны, въезд и выезд за рубеж, прекратив работу значительного числа предприятий и учреждений. Это позволило стране не только обуздать коронавирус, но и через два с половиной месяца перейти к восстановлению экономики, возобновлению нормальной жизни населения.

Как заявил в понедельник председатель Постоянного комитета ВСНП (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу, сессия "является важным собранием, которое пройдет в то время, когда ситуация с пандемией COVID-19 за рубежом остается сложной и неутешительной, а Китаю удалось добиться крупных стратегических достижений в борьбе с коронавирусом".

По его словам, "решения сессии будут иметь большое значение для преодоления негативных последствий эпидемии COVID-19, обеспечения решительной победы в борьбе с бедностью и построения в Китае процветающего общества среднего достатка".

Тем не менее, ситуация в мире и опасения новой волны эпидемии, о возможности которой предупреждают ведущие китайские вирусологи, вынудили китайские власти принять соответствующие меры безопасности и внести коррективы в работу форума.

Сессия была перенесена с марта 2020 года, когда она традиционно проводится, на май, срок ее работы сокращен с двух до одной недели. Ограничено число китайских и иностранных журналистов, работающих в Китае, получивших аккредитацию на освещение работы форума, представители СМИ из-за рубежа на сессию не допущены. Все пресс-конференции руководителей китайских ведомств в рамках работы сессии и интервью с депутатами будут организованы в интерактивном режиме.

Одобренная ПК ВСНП повестка дня сессии традиционно включает доклад премьера Госсовета о работе правительства за минувший год и о плане социально-экономического развития страны на текущий, отчеты ПК ВСНП, Верховной народной прокуратуры и Верховного народного суда.

Наибольший интерес у мирового сообщества вызывает план развития, который должен дать ответ на то, как Китай будет восстанавливать экономику, серьезно пострадавшую от коронавируса.

Если в 2019 году экономика Китая справилась с поставленными задачами - рост ВВП зафиксирован на уровне 6,1%, в то время как план предусматривал темпы развития не ниже 6%, то в первом квартале 2020 года они снизились на 6,8% в годовом исчислении, то есть продемонстрировали отрицательный рост.

Хотя в апреле по мере восстановления экономической деятельности наблюдалась положительная тенденция, тем не менее, как сказал в среду журналистам министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, в настоящее время китайская экономика сталкивается с большим количеством проблем, "для ее полного восстановления еще понадобится время".

Неопределенность в области перспектив экономического развития подстегивается падением мировой экономики, сокращением спроса на мировых рынках, что серьезно бьет по Китаю, рост ВВП которого в значительной степени зависит от внешней торговли.

Как недавно заявил журналистам министр коммерции КНР Чжун Шань, по мере распространения пандемии спрос на международном рынке значительно упал, и "в этом году Китай сталкивается с беспрецедентными проблемами во внешней торговле".

За первые четыре месяца 2020 года экспорт Китая сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт упал на 5,9%.

Обеспокоенность в Пекине вызывает позиция президента США Дональда Трампа, который недавно заявил журналистам, что может рассмотреть вопрос в полном отказе от экономического сотрудничества с Китаем, имеющего для китайской экономики существенное значение.

Трамп возлагает ответственность на Китай за пандемию коронавируса и считает, что КНР должна компенсировать США и всему миру экономические потери, вызванные пандемией, поддерживает предложения американских конгрессменов о введении санкций против Китая.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью прекратить отношения", - сказал американский лидер в интервью FOX Business, добавив, что это помогло бы США сэкономить $500 млрд.

Обвиняя Китай, Трамп допускает далеко недипломатические высказывания. Комментируя недавнее заявление МИД КНР, в котором по пунктам отвергаются нападки на КНР, Трамп написал в своем твиттере в среду:

"Некоторые чокнутые в Китае только что выпустили заявление, в котором обвиняют всех, кроме самого Китая, в вирусе, который убил сотни тысяч людей. Пожалуйста, объясните этим болванам, что именно "некомпетентность Китая", и только она, привела к массовому убийству людей во всем мире!" -

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду на пресс-конференции в американском госдепартаменте, что по американским оценкам потери мировой экономики составили до $9 трлн.

Китай последовательно выступает за развитие мирового сотрудничества в борьбе с коронавирусом и отвергает американские нападки.

В ответ на обвинения, согласно которым Пекин якобы скрывал реальную статистику по коронавирусу, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что "здравомыслящий человек не станет слепо обвинять другого во лжи только из-за того, что у этого другого складывается более приглядная статистика".

"Это вам не детские игры с разного рода выдумками", - добавила дипломат, отметив, что пренебрежение фактами и перекладывание ответственности на Китай - это "наглядный пример непорядочности", проявляемой сейчас американскими властями.

Все эти факторы внутреннего порядка и ситуации в мире породили в Китае дискуссию: а следует ли в плане социально-экономического развития страны на 2020 год намечать конкретные цифры темпов роста. Ряд экспертов предлагает ограничиться показателями занятости, социальной защиты и доходов населения. Другие считают, что необходимо обозначить конкретную годовую цель роста для координации распределения ресурсов и стабилизации ожиданий.

Ответ прозвучит в докладе премьера Ли Кэцяна, с которым он выступит в первый день работы сессии ВСНП.

Накануне в Пекине начала работу сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая - органа единого фронта, объединяющего китайские демократические партии. Его решения носят рекомендательный характер и учитываются при выработке решений ВСНП.

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