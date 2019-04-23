Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 5:32

Гонконг. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Е Чжон прибыла во Владивосток в понедельник, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на осведомленные источники.

"Утром Ким Е Чжон села на рейс из Пхеньяна во Владивосток. Она прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына, чтобы подготовиться к саммиту", - цитирует издание собеседника.

Отмечается, что по прибытии во Владивосток Ким Е Чжон проинформировал об обстановке руководитель протокола северокорейского лидера Ким Чхан Сон, который находится в городе с прошлой недели.

Руководитель протокола Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон был замечен в воскресенье посещающим Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, где, как предполагается, пройдет встреча лидеров Северной Кореи и России.

Ранее сообщалось, что Ким Чхан Сон осмотрел территорию железнодорожного вокзала Владивостока.

Ожидается, что Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна на поезде во вторник и прибудет во Владивосток в среду. Путь в 700 км занимает около 10-15 часов, подсчитало издание.

СМИ предполагают, что встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

1вз гс

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