Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Сестра арестованного в РФ американца Пола Уилана - Элизабет Уилан - заявила в четверг, что его родственники не получают о нем базовой информации, например, о том, оказывают ли ему медпомощь.

"Есть недостаток транспарентности как в вопросе о работе российской судебной системы, так и в том, что касается условий содержания Пола", - сказала она на совместной пресс-конференции с группой конгрессменов США.

"У нас нет способов получения информации о его состоянии, в том числе - о том, предоставляют ли ему необходимое лечение или же вообще - хотя бы какую-то медицинскую помощь", - добавила Элизабет Уилан.

Она заверила, что ее брат ни в чем не повинен: отправился в Россию, чтобы "помочь другу", а в итоге стал "заложником в геополитической игре, к которой не имеет никакого отношения".

"В течение девяти месяцев мы пытаемся добиться возвращения Пола домой. И мы не остановимся, пока не сделаем это", - сказала сестра Уилана.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает адвокат Владимир Жеребенков, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.

В настоящее время предварительное следствие по делу завершено, Уилан и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

1во гг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!