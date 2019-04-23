Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 16:49

*** Брат и сестра занимают противоположные позиции по теме Brexit

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Британская журналистка Рэйчел Джонсон, сестра бывшего главы МИД Британии и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона, будет участвовать в выборах в Европарламент от новой британской партии Change U.K, сообщает во вторник BBC.

Р.Джонсон - писательница и довольно известная в Британии колумнистка, она писала для таких британских газет, как The Daily Telegraph и Evening Standard, сотрудничала с BBC, Sky News и Financial Times. Р.Джонсон три года состояла в Консервативной партии Британии, а затем вышла из нее, предпочтя ей Либеральных демократов.

Б.Джонсон считается одним из наиболее влиятельных сторонников Brexit, однако сестра не разделяет его убеждений: в Change U.K. против Brexit и призывают к проведению повторного референдума в Великобритании по вопросу о выходе из ЕС.

В составе партии Change U.K числятся 70 кандидатов на выборах в Европарламент: как бывшие консерваторы, так и бывшие лейбористы. Помимо Р.Джонсон от этой партии в выборах будет участвовать, в частности, журналист Гэвин Ислер, он проработал в BBC 40 лет.

Великобритании нужно будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года, поскольку ЕС и Британия решили отсрочить Brexit до 31 октября 2019 года.

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