Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 10:50

Брюссель. 16 января. ИНТЕРФАКС - Власти США рекомендуют Сеулу консультироваться с ними по вопросам взаимодействия с КНДР с целью избежать каких-либо последующих осложнений, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на посла США в Южной Корее Гарри Гарриса.

"Чтобы избежать недопонимания, которое позднее могло бы спрововоцировать санкции... лучше заниматься этим (отношениями Сеула и Пхеньяна - ИФ) посредством рабочей группы", - сказал он, имея в виду созданную в 2018 году США и Южной Кореей группу для сближения подходов в их политике в отношении КНДР.

В то же время он отметил, что до его сведения не доводили официальную позицию Вашингтона по таким проектам Сеула в области межкорейского сотрудничества как индивидуальные туристические туры в КНДР.

Также посол подчеркнул, что Южная Корея - суверенная страна, имеющая право принимать решения в национальных интересах. Однако, напомнил Гаррис, США как главный союзник Южной Кореи также заинтересованы в межкорейском сотрудничестве.

"Неувядающий оптимизм президента (Южной Кореи - ИФ) Мун Чжэ Ина воодушевляет. Я считаю, что его оптимизм дает надежду, и это положительное явление. Но что касается этого оптимизма, то, как я говорил, дела нужно делать, консультируясь с США", - объяснил посол.

Также он затронул тему переговоров США и Южной Кореи о распределении финансового бремени на содержание американского контингента на южнокорейской территории. Посол указал, что между сторонами до сих пор остаются разногласия.

СМИ напоминают, что очередной раунд американо-южнокорейских переговоров по этой проблеме накануне завершился безрезультатно.

Ранее агентство "Ренхап" сообщало со ссылкой на спецпредставителя по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна, то Южная Корея стремится найти пути осуществления проектов межкорейского сотрудничества в условиях режима международных санкций в отношении КНДР.

Отмечается, что свои замечания Ли До Хун сделал по прибытии в Вашингтон на встречу с замгоссекретаря США Стивеном Биганом.

Во время встречи, которая состоится в четверг, спецпредставители США и Южной Кореи планируют обсудить инициативу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о возобновлении межкорейских проектов в качестве способа содействия переговорам между США и Северной Кореей.

В 2018 году Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита и договорились ослабить напряженность на Корейском полуострове, улучшить связи и расширить трансграничный обмен и сотрудничество между двумя странами.

Однако многие из договоренностей так и не были реализованы на фоне застопорившихся переговоров по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном.

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