Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 5:28

Гонконг. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку его отсутствие на публике вновь затянулось.

"Соответствующие органы внимательно следят", - сказал представитель министерства по делам объединения двух Корей Йо Санг Ки на регулярном брифинге, когда его спросили, что известно о местонахождении Ким Чен Ына.

"В январе было время, когда он также отсутствовал на публике в течение 21 дня, поэтому мы наблюдаем за ситуацией в связи с отсутствием сообщений в СМИ", - сказал он.

Ранее северокорейский лидер своим трехнедельным отсутствием на публике вызвал ряд предположений СМИ о его смерти или болезни.

В начале мая северокорейская пресса опубликовала кадры с участием Ким Чен Ына. Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Самое продолжительное отсутствие Ким Чен Ына на публике произошло в сентябре 2014 года. Тогда он исчез на 40 дней. Позже разведывательное управление Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну удалили кисту с лодыжки.

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