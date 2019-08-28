Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 7:20

Гонконг. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Южная Корея вызвала посла Японии в знак протеста против решения Токио об исключении Сеула из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей, которое вступило в силу в среду, сообщает "Ренхап".

Посол Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ появился в министерстве иностранных дел Республики Корея в среду.

По словам представителя МИД Южной Кореи, посла Японии вызвали, чтобы подать официальную жалобу и потребовать, чтобы решение по "белому списку" было отменено.

В начале августа кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце этого месяца.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-45 годах.

На прошлой неделе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA), рассматриваемого как редкий символ сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

Во вторник премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен заявил, что Сеул может пересмотреть свое решение о прекращении двустороннего пакта о военной разведке, если Япония откажется от экономических ответных мер.

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