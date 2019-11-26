Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 3:50

Гонконг. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея выразила протест КНДР в связи с проведенными страной накануне артиллерийскими стрельбами на пограничном острове в Желтом море, сообщило Минобороны во вторник.

Как заявила представитель ведомства Чхве Хён Су, Сеул направил через межкорейскую военную линию связи категорический протест Северу.

Она добавила, что ранее военные власти Южной Кореи также выразили устный протест по этому делу.

"Мы ясно дали понять, что их учения представляют собой нарушение военного соглашения от 19 сентября. Мы настоятельно призываем Север полностью соблюдать соглашение и прекратить подобные шаги", - подчеркнула представитель Минобороны.

Северная Корея пока не дала никакого ответа, добавила она.

В понедельник ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ о стрельбе во время его посещения военной части на острове Чханниндо к северу от Северной пограничной линии, де-факто морской границы между двумя странами в Желтом море.

19 сентября 2018 года во время третьего саммита между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне две страны подписали всеобъемлющее военное соглашение. Данный документ призывает к ряду мер по снижению напряженности на Корейском полуострове, в частности, предусматривает прекращение всех враждебных актов друг против друга.

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