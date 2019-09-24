Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 10:49

Гонконг. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США во вторник приступили к первому раунду переговоров по заключению нового соглашения о распределении расходов двух стран на содержание американского контингента в Южной Корее, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.

Переговоры продлятся два дня. На консультациях во вторник, по словам неназванного представителя южнокорейских властей, стороны обменялись "основными взглядами, принципами и ожиданиями". Однако других деталей представитель правительства не сообщил.

Американскую делегацию возглавляет сотрудник госдепа Джеймс Дехарт.

Кроме этого, ранее президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке также обсуждали эту тему. При этом южнокорейский президент указывал на необходимость честного распределения финансового бремени между сторонами.

Военный контингент США находится на территории Южной Кореи с подписания договора о перемирии в Корейской войне в 1953 году. В настоящее время Вашингтон и Сеул совместно несут расходы на пребывание американского контингента.

Согласно условиям нынешнего договора, подписанного в феврале 2019 года и действительного до 31 декабря, Южная Корея платит на содержание американских военных примерно $870 млн - на 8,2% больше, чем за предыдущий год.

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