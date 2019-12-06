Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 2:40

Гонконг. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - США и Южная Корея не смогли достигнуть договоренности по вопросу о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове, заявил южноокорейский переговорщик Чон Ын Бо.

"На данный момент мы находимся в ситуации, где нам необходимо продолжать сужать наши разногласия", - цитирует Чон Ын Бо агентство "Ренхап".

"США придерживаются своей позиции", - добавил он.

Как сообщается, США потребовали пятикратного увеличения финансовых взносов Сеула до $5 млрд в следующем году для покрытия расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове и проведение совместных учений.

В рамках нынешнего соглашения, срок действия которого истекает в конце года, Сеул выплачивает около $ 870 млн.

Отмечается, что Чон Ын Бо должен встретиться со своим американским коллегой Джеймсом Дехартом снова в Сеуле в этом месяце, чтобы продолжить переговоры.

"Мы будем стараться завершить переговоры к концу года", - уточнил южнокорейский переговорщик.

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