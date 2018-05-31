Сеул и Вашингтон проводят тесные консультации в связи с подготовкой саммита США-КНДР
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи и США проводят регулярные тесные консультации по вопросу подготовки саммита США-КНДР, передает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на южнокорейское министерство иностранных дел.
По словам представителя министерства, "Сеул и Вашингтон почти каждый день консультируются, используя различные дипломатические каналы".
Ранее на этой неделе в МИД Южной Кореи заявили, что позитивно оценивают готовящийся саммит США-КНДР и готовы оказывать полное содействие планируемой встрече американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.
Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.
1ла аю
Интерфакс