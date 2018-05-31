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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 9:34 31.05.2018 - 09:34

Гонконг. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи и США проводят регулярные тесные консультации по вопросу подготовки саммита США-КНДР, передает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на южнокорейское министерство иностранных дел.

По словам представителя министерства, "Сеул и Вашингтон почти каждый день консультируются, используя различные дипломатические каналы".

Ранее на этой неделе в МИД Южной Кореи заявили, что позитивно оценивают готовящийся саммит США-КНДР и готовы оказывать полное содействие планируемой встрече американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

1ла аю

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