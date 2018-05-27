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Гонконг. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в воскресенье, что его страна и КНДР будут вместе работать над обеспечением успеха переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Вместе с тем, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что США и КНДР нужно провести дополнительные переговоры, чтобы эта встреча стала реальностью.

По сообщению "Ренхап", он также отметил, что в Пхеньяне по-прежнему скептически относятся к заверениям США о готовности предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

В субботу Мун Чжэ Ин провёл переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Саммит США-КНДР был намерен на 12 июня в Сингапуре. Ранее на этой неделе Д.Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.

во тг

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Интерфакс