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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 9:15 11.10.2018 - 09:15

Гонконг. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и КНДР полностью завершат процесс денуклеаризации и добьются постоянного мира на Корейском полуострове, приводит заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина агентство "Ренхап".

"Юг и Север (Корейского полуострова - ИФ) обязались положить конец военной конфронтации и начали путь к полной денуклеаризации и прочному миру", - заявил южнокорейский президент в четверг.

"Дорога к миру может быть нелегкой, но Республика Корея пройдет по ней до конца", - добавил Мун Чжэ Ин.

Кроме того, президент отметил, что "для достижения мира и процветания необходима сильная обороноспособность".

В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По его итогам, Южная Корея и КНДР впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, а Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове.

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