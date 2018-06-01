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Гонконг. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и КНДР договорились 14 июня провести переговоры на уровне руководства военных ведомств двух стран, передает в пятницу южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По информации Уай-Ти-Эн, целью переговоров станет снижение напряженности между Южной Кореей и КНДР.

"Южная и Северная Кореи договорились предпринимать значительные шаги для улучшения межкорейских отношений и вступления в новую эру примирения, мира и процветания", - говорится в совместном заявлении сторон по итогам межкорейских переговоров, которые прошли 1 июня в Пханмунджоме.

Кроме этого, согласно данным Уай-Ти-Эн, представители Сеула и Пхеньяна также условились провести 22 июня встречу с сотрудниками Международного Красного Креста.

В ходе этой встречи стороны обсудят воссоединение семей, разделенных во время Корейской войны 1950 - 1953 годов.

Представители КНДР и Южной Кореи также согласовали открытие в северокорейском Кэсоне специального отделения для координации деятельности сторон. Ожидается, что в ближайшее время по этому вопросу пройдут переговоры на рабочем уровне.

Помимо этого, Сеул и Пхеньян решили провести 18 июня переговоры, на которых обсудят возможность участия совместной сборной команды на Азиатских играх 2018 года, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.

Ранее сообщалось, что в пятницу в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме прошли переговоры делегаций Южной Кореи и КНДР о реализации решений, принятых на встречах южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в апреле и мае.

Делегацию Южной Кореи на переговорах в Пханмунджоме возглавлял министр по делам объединения Чо Мён Гюн. Главным переговорщиком от КНДР был председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

1вл аю ан

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Интерфакс