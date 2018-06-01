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Гонконг. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и КНДР договорились 14 июня провести переговоры на уровне руководства военных ведомств двух сторон, передает в пятницу южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По информации Уай-Ти-Эн, целью переговоров станет снижение напряженности между Южной Кореей и КНДР.

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Интерфакс