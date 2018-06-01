Сеул и Пхеньян договорились 14 июня провести переговоры по военной линии - ТВ

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 11:09 01.06.2018 - 11:09

Гонконг. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и КНДР договорились 14 июня провести переговоры на уровне руководства военных ведомств двух сторон, передает в пятницу южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн. По информации Уай-Ти-Эн, целью переговоров станет снижение напряженности между Южной Кореей и КНДР. ПОСЛЕДУЕТ 1ла аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс