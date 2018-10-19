Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 8:54 19.10.2018 - 08:54

Гонконг. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские и северокорейские саперы заканчивают операцию по разминированию участка демилитаризованной зоны, разделяющей Север и Юг, в районе переговорного пункта Пханмунджом, передает телеканал Уай-Ти-Эн ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

"Наша сторона фактически завершила операции по удалению мин (в рамках - ИФ) демилитаризации Объединённой зоны безопасности. Мы знаем, что Север сегодня также приступает к завершению работы, а окончит ее завтра", - сообщил источник телеканала.

По данным Уай-Ти-Эн, южнокорейские саперы не обнаружили в своем секторе работ ни одной мины, а северокорейские обезвредили пять мин.

Операция по разминированию стартовала 1 октября и должна была продлиться 20 дней.

Телеканал напоминает, что согласно договоренностям между Южной Кореей и КНДР при участии Объединенного командования ООН в Корее, в течение пяти дней после разминирования стороны должны отвести из Объединённой зоны безопасности военные посты, персонал и вооружение.

"Поскольку Юг и Север намерены придерживаться своих договоренностей, они отведут (свои силы - ИФ) к 25 октября", - цитирует Уай-Ти-Эн слова источника.

Также планируется установка технических средств наблюдения в этой зоне.

Уай-Ти-Эн напоминает, что договоренность о разминировании была достигнута по итогам третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в минувшем сентябре.

1аю ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер