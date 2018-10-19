Сеул и Пхеньян завершают разминирование в районе переговорного пункта Пханмунджом в демилитаризованной зоне
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Гонконг. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские и северокорейские саперы заканчивают операцию по разминированию участка демилитаризованной зоны, разделяющей Север и Юг, в районе переговорного пункта Пханмунджом, передает телеканал Уай-Ти-Эн ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.
"Наша сторона фактически завершила операции по удалению мин (в рамках - ИФ) демилитаризации Объединённой зоны безопасности. Мы знаем, что Север сегодня также приступает к завершению работы, а окончит ее завтра", - сообщил источник телеканала.
По данным Уай-Ти-Эн, южнокорейские саперы не обнаружили в своем секторе работ ни одной мины, а северокорейские обезвредили пять мин.
Операция по разминированию стартовала 1 октября и должна была продлиться 20 дней.
Телеканал напоминает, что согласно договоренностям между Южной Кореей и КНДР при участии Объединенного командования ООН в Корее, в течение пяти дней после разминирования стороны должны отвести из Объединённой зоны безопасности военные посты, персонал и вооружение.
"Поскольку Юг и Север намерены придерживаться своих договоренностей, они отведут (свои силы - ИФ) к 25 октября", - цитирует Уай-Ти-Эн слова источника.
Также планируется установка технических средств наблюдения в этой зоне.
Уай-Ти-Эн напоминает, что договоренность о разминировании была достигнута по итогам третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в минувшем сентябре.
1аю ки
Интерфакс