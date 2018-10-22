Сеул и Пхеньян провели очередной раунд переговоров по Зоне совместной безопасности
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Гонконг. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея, КНДР и представители командования ООН в понедельник обсудили вопросы разоружения, касающиеся Зоны совместной безопасности, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны.
По данным "Ренхап", трехсторонние переговоры прошли в Пханмунджоме - в демилитаризованной зоне.
Согласно заявлению министерства обороны Южной Кореи, "эта встреча направлена на проверку и оценку состояния операций по разминированию в демилитаризованной зоне".
Кроме того, 26 октября состоятся военные переговоры КНДР и Южной Кореи на уровне генералов. "Ренхап" уточняет, что делегацию Южной Кореи возглавит генерал-майор Ким До Гюн, а северокорейскую сторону будет представлять генерал-майор Ан Ик Сан.
На этих переговорах будет обсуждаться тема формирования и работы совместной военной комиссии Юга и Севера Корейского полуострова.
Зона совместной безопасности находится на границе Юга и Севера Корейского полуострова в населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне.
1вз эф
Интерфакс