Сеул не комментирует визит госсекретаря США в Пхеньян на будущей неделе
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Гонконг. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель президента Южной Кореи отказался подтвердить сообщения СМИ, что госсекретарь США Майк Помпео намерен на будущей неделе посетить Пхеньян.
"Мне нечего сказать по этому поводу, поскольку вопрос касается Севера и США", - казал он на брифинге.
Ранее Financial Times сообщила, что М.Помпео отменил запланированную на 6 июля встречу с министром иностранных дел Индии Сушмой Скварадж ради поездки в Пхеньян.
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Интерфакс