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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 8:10 29.06.2018 - 08:10

Гонконг. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель президента Южной Кореи отказался подтвердить сообщения СМИ, что госсекретарь США Майк Помпео намерен на будущей неделе посетить Пхеньян.

"Мне нечего сказать по этому поводу, поскольку вопрос касается Севера и США", - казал он на брифинге.

Ранее Financial Times сообщила, что М.Помпео отменил запланированную на 6 июля встречу с министром иностранных дел Индии Сушмой Скварадж ради поездки в Пхеньян.

1гк ки

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