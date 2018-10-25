Сеул не планирует возобновлять работу промзоны Кэсон до снятия санкций с Пхеньяна
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Гонконг. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Промышленный комплекс в северокорейском Кэсоне не возобновит работу в ближайшее время, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник в администрации президента Южной Кореи.
"Восстановление работы комплекса Кэсон невозможно, пока не будут сняты международные санкции в отношении КНДР", - передает агентство слова источника.
Промзона Кэсон была введена в строй в 2004 году и являлась источником поступления валюты для КНДР, а также выгодным предприятием для Южной Кореи, пользующейся дешевой, но квалифицированной северокорейской рабочей силой. В начале 2016 года в Кэсоне действовали предприятия 124 южнокорейских фирм и работали более 54 тыс. жителей Корейского полуострова.
Сеул приостановил функционирование промзоны вскоре после пуска Пхеньяном баллистической ракеты в феврале 2016 года.
Вз эф пч
Интерфакс