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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 8:44 25.10.2018 - 08:44

Гонконг. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Промышленный комплекс в северокорейском Кэсоне не возобновит работу в ближайшее время, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник в администрации президента Южной Кореи.

"Восстановление работы комплекса Кэсон невозможно, пока не будут сняты международные санкции в отношении КНДР", - передает агентство слова источника.

Промзона Кэсон была введена в строй в 2004 году и являлась источником поступления валюты для КНДР, а также выгодным предприятием для Южной Кореи, пользующейся дешевой, но квалифицированной северокорейской рабочей силой. В начале 2016 года в Кэсоне действовали предприятия 124 южнокорейских фирм и работали более 54 тыс. жителей Корейского полуострова.

Сеул приостановил функционирование промзоны вскоре после пуска Пхеньяном баллистической ракеты в феврале 2016 года.

Вз эф пч

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