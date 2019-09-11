Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 20:13

Пекин. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи направило в МОК письмо с просьбой запретить использование флага Восходящего Солнца в ходе Олимпийских игр в Токио в 2020 году, сообщает агентство Associated Press.

Южнокорейская сторона в письме, адресованном главе МОК Томасу Баху, выразила "глубокое разочарование и обеспокоенность" планами Японии разрешить использование этого флага на стадионах и других олимпийских объектах.

Сеул указал, что флаг напоминает об "исторической боли" жителей Южной Кореи, Китая и других азиатских стран.

В министерстве культуры, спорта и туризма Южной Кореи напомнили, что ФИФА, например, запретила использование этого флага во время международных футбольных матчей.

Ранее в сентябре представители Национального олимпийского комитета Южной Кореи призвали Японию запретить использование флага Восходящего солнца в ходе Олимпийских игр в Токио. По их словам, этот флаг, не являющийся национальным, демонстрирует "милитаристское и имперское прошлое".

Речь идет о флаге, изображающем красное солнце, от которого в разные стороны разлетаются 16 лучей. Многие жители Южной Кореи, а также других азиатских стран расценивают этот флаг как символ военной агрессии Японии в период Второй мировой войны.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.

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