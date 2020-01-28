Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 9:47

Сеул. 28 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея планирует направить в четверг и в пятницу два чартерных самолета в китайский город Ухань для эвакуации оттуда своих соотечественников, заявил во вторник южнокорейский премьер Чон Се Гюн на экстренном совещании с министрами.

Правительство примет активные меры для эвакуации южнокорейцев, которые хотят вернуться домой из Уханя, откуда стал распространяться коронавирус, сказал премьер, слова которого приводит агентство "Ренхап".

"Правительство сделает все, чтобы выполнить свой долг по защите граждан, находящихся за рубежом", - подчеркнул глава правительства.

Агентство отмечает, что Южная Корея присоединилась к небольшой группе стран, включая США и Японию, которые готовы вывезти самолетами своих граждан из Уханя.

Южнокорейские власти намерены изолировать граждан, которые прибудут из Уханя на две недели. По оценке специалистов, карантин по срокам равен инкубационному периоду нового коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

1ак ав

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