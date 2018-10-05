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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:14 05.10.2018 - 11:14

Сеул. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Сеул согласен с тем, что нужно ослаблять санкции в отношении КНДР, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Южной Кореи.

"Они поддерживают позицию, высказанную нашим министром иностранных дел на Совете Безопасности ООН в ходе Генассамблеи ООН о том, что нужно ослаблять санкции в отношении КНДР в ответ на те шаги, которые они уже сделали на пути к денуклеаризации", - сказала В.Матвиенко журналистам после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По ее словам, ослабление санкций можно начать в той части, которая "сняла бы пусть минимальные, но все-таки существующие ограничения для трехсторонних проектов (России, КНДР и Южной Кореи - ИФ)".

"Южная Корея поддерживает такие шаги и такие действия", - сказала В.Матвиенко.

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