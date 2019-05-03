Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 11:42

Гонконг. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в пятницу призвала Пхеньян продемонстрировать его шаги к денуклеаризации, если КНДР хочет ослабления международных санкций, передают местные СМИ в пятницу.

"Должны быть какие-то видимые, конкретные и существенные действия в этом направлении (денуклеаризации - ИФ), чтобы международное сообщество что-то сделало с санкциями", - заявила она журналистам на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США находятся на завершающей стадии подготовки визита спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана в Сеул на следующей неделе. Поездка намечена на 8-10 мая.

В конце февраля состоялся второй саммит США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

***/ 1эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!