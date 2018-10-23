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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 9:13 23.10.2018 - 09:13

Сеул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея продлит с одного года до трех лет период, в течение которого северокорейские перебежчики могут обратиться за разрешением на проживание, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения во вторник.

"Согласно ныне действующему закону, перебежчики могут столкнуться с ограничениями в получении государственной поддержки, включая помощь, связанную с жильем, если они не выразят своего намерения поселиться в Южной Корее в течение одного года после прибытия", - отмечается в заявлении ведомства.

Кабинет министров утвердил соответствующий пересмотр закона. Теперь модифицированная версия документа должна быть утверждена Национальным собранием, после чего вступит в силу.

Согласно данным правительства, по состоянию на сентябрь 2018 года в Республике Корея проживает 206 перебежчиков с Севера, которые не могут получить полную господдержку из-за несоблюдения годичного срока подачи документов.

Как отмечает издание, сейчас в Республике Корея проживает около 30 тыс. выходцев из КНДР.

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