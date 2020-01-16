Гонконг. 16 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея стремится найти пути осуществления проектов межкорейского сотрудничества в условиях режима международных санкций в отношении КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на спецпредставителя по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна.
"Импульс для диалога становится все слабее и слабее, и в этих условиях задача, стоящая перед Южной Кореей и Соединенными Штатами, состоит в том, чтобы стабилизировать ситуацию и возродить импульс для переговоров (по денуклеаризации - ИФ)," - сказал Ли До Хун.
Отмечается, что свои замечания Ли До Хун сделал по прибытии в Вашингтон на встречу с замгоссекретаря и спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом
Во время встречи, которая состоится в четверг, спецпредставители США и Южной Кореи планируют обсудить инициативу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о возобновлении межкорейских проектов в качестве способа содействия переговорам между США и Северной Кореей.
В частности, предполагается, что будет поднят вопрос о разрешении индивидуальных туров на северокорейскую гору Кымгансан.
"Индивидуальные туры не запрещены санкциями Совета Безопасности ООН", - уточнил Ли До Хун.
"Причина, по которой мы обсуждаем этот вопрос с США, заключается в том, что мы пытаемся найти пространство в рамках санкций, согласованных международным сообществом", - добавил он.
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